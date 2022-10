Die Bunt Pub Quiz Challenge geht ins Finale

In sechs Vorrunden konnte man sich Tickets fürs Finale sichern – am Freitag, 14. Oktober, findet das große Finale in der Bunt Bar statt.

Die Bunt Bar ist das Mekka der Vorarlberger Quizszene. Bereits seit 2019 veranstaltet die Bar im Herzen der Feldkircher Altstadt regelmäßig Pubquizabende, die viele Quizbegeisterte anlocken. Heuer ging die Bar einen Schritt weiter und veranstaltete Vorarlbergs erstes Jahresquiz.

self all Open preferences.

Zu gewinnen gibt es neben hochkarätigen Hauptpreisen auch IQ-Punkte. Denn klar ist, beim Pubquiz lernt man immer was dazu.

self all Open preferences.

Pubquiz: Was ist das eigentlich?

Das Pubquiz ist eine weitverbreitete britische Tradition: Man trifft sich an einem Abend in einer Kneipe und spielt zusammen Quiz. In Großbritannien und Irland finden Pubquiz statistisch gesehen in fast jedem zweiten Pub statt. Auch in vielen weiteren Ländern wurde diese Tradition aufgegriffen. In Österreich wurden Kneipenquiz früher hauptsächlich in irischen und schottischen Pubs veranstaltet, im 21. Jahrhundert greifen viele Gaststätten den allgemeinen Trend zum Quiz auf.

Einheitliche Regeln für ein Quiz in einer Kneipe gibt es nicht, aber die verschiedenen Quiz haben dennoch viele Gemeinsamkeiten. Gespielt wird zumeist in Teams, die gegeneinander antreten. Am Ende gewinnt das Team mit den meisten Punkten, d. h. den meisten richtig beantworteten Fragen.

Das Bunt Bar Pub Quiz













© Max Behrle

Pub Quiz Challenge: Das Konzept

Die Quizmeisterschaft in der Bunt Bar erstreckte sich über die Dauer mehrerer Monate im Kalenderjahr 2022. Von Mai bis Oktober fand jeden Monat eine Vorrunde statt, ehe es nun, am 14. Oktober, zum großen Finale kommt. Für das Finale sind all jene Teams qualifiziert, die in den Monaten zuvor eine Vorrunde auf dem ersten, zweiten oder dritten Platz beendet, und sich ein goldenes Ticket abgeholt haben.

In den Vorrunden konnten sich die siegreichen Teams nicht nur über ein Ticket fürs Finale freuen, auch Tagespreise wurden vergeben. Im Finale werden die großen Geschütze aufgefahren: Die Sponsoren – Poolbar Festival, Mohrenbräu, Sajas, In good spirits, Rauch Fruchtsäfte, Löwen Nofels, Linda’s Icecream, Kleiderkaschta, Fahrwerk und Alton Premium Board Store – stellen tolle Preise bereit.