Bunt: Jetzt das aktuelle Pub Quiz online nachspielen!

Die nächste Runde im Pub Quiz brachte wieder drei Siegerteams hervor. VOL.AT präsentiert eine Auswahl der Fragen.

Die legendären Bunt Bar Pub Quizzes in Feldkirch haben sich inzwischen Kultstatus erspielt. Sowohl in der Innenstadt-Bar als auch beim Poolbar Festival konnte man sich und sein Wissen unter Beweis stellen. In der vergangenen Runde sicherte sich Team "Puh" den ersten Rang, vor Team "Quizzen ist Macht" und Team "Quiz Taylor".