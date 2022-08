Bunt-Quiz in der Poolbar: Jetzt online nachspielen!

Erneut kann man sich auf VOL.AT, den Fragen der aktuellen Quizrunde stellen, die im Rahmen des Poolbar Festivals stattfand.

Die vergangene Runde der von der Bunt Bar präsentierten Quiz-Meisterschaft in Feldkirch fand auf dem Poolbar-Festivalgelände statt. Dieses Mal sicherte sich das Team "Popo Gonzo" den Titel, vor den Teams "Komplett Fett Quintett" und den "Bob Ross Gedächtnispinslern". Auf VOL.AT hat man hier erneut die Möglichkeit, eine Auswahl der Quizfragen online zu beantworten.

Nachstehend finden sich die weiteren Termine:

Pub Quiz Challenge: Das Konzept

Die Quizmeisterschaft in der Bunt Bar erstreckt sich über die Dauer mehrerer Monate im Kalenderjahr 2022. Von Mai bis Oktober findet jeden Monat eine Vorrunde statt, ehe es im Herbst zum großen Finale kommt. Für das Finale sind all jene Teams qualifiziert, die in den Monaten zuvor eine Vorrunde auf dem ersten, zweiten oder dritten Platz beendet haben und sich ein goldenes Ticket abgeholt haben. Infos und Anmeldung: pubquiz@bunt-bar.at.