Kniffliges Quiz für Klimakenner

„Kunterbuntes Klima“ Pub Quiz in der Bunt Bar: Sieben Teams traten gegeneinander an

FELDKIRCH Wo wurde vor 30 Jahren eine wichtige Klimakonvention unterzeichnet? Wann wurde Greta Thunberg geboren? Wieviel wird man für eine Tonne CO² bezahlen? Das waren nur drei Fragen, die das „Kunterbunte Klima“ Pub Quiz in der Bunt Bar stellte. Das Quiz wurde im Rahmen des Umweltprogramms 2022 von der Bunt Bar, in der das Pub Quiz Tradition hat, in Kooperation mit der Stadt Feldkirch veranstaltet. Sieben Teams mit je vier Teilnehmern traten in der Quizrunde gegeneinander an.