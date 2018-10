Qamar ist abgeschoben: Loacker nennt Verfahren "Sauerei"

Feldkirch - Qamar Abbas ist Samstag Nachmittag abgeschoben worden. Vorarlbergs ÖGB-Chef Loacker vermutet "Weisungen von oben".

Der Pakistani Qamar Abbas, der in Lustenau eine Lehre gemacht hat, ist Samstag Nachmittag abgeschoben worden. „Es ist einfach eine Sauerei, wie in diesem Fall von Seiten der zuständigen Behörde vorgegangen worden ist,“ macht ÖGB-Landesvorsitzender Norbert Loacker seinem Ärger Luft. Er war bei der Anhörung am Donnerstag dabei, die der Anwalt von Qamar als „Farce“ bezeichnet hat. Das Verfahren ist zudem von Fehlern gespickt, wie auch das Bundesverwaltungsgericht bestätigt hat. „Was da passiert ist, ist eines Rechtsstaates unwürdig. Es muss Konsequenzen für die Verantwortlichen zur Folgen haben“, fordert Loacker.