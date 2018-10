Vorarlbergs ÖGB-Chef Loacker: Qamar muss bleiben

Feldkirch - ÖGB-Landesvorsitzender Norbert Loacker appelliert: "Die Abschiebung von einem von uns, kann nicht akzeptiert werden!"

Loacker: Qamar hat alles getan

Qamar Abbas ist seit sechs Jahren in Österreich und seit vier Jahren in Vorarlberg. In dieser Zeit hat er selbstbezahlte Wifi Kurse belegt, um Deutsch auf B1 Niveau zu erlernen, hat zunächst im Caritas-Projekt „Nachbarschaftshilfe“ gearbeitet und schließlich in Lustenau eine Lehre in der Gastronomie begonnen. „Von Fluchtgefahr oder ‚untertauchen‘ kann hier absolut nicht die Rede sein“, widerspricht Loacker dem letzten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Linz, bei dem er selbst anwesend war. „Dieser junge Mann hat alles getan, was von ihm verlangt wurde und noch darüber hinaus, um bei uns in Sicherheit leben und sich ein neues Leben aufbauen zu können.“ Loacker appelliert einmal mehr an die Entscheidungsträger in diesem Fall: „Wir müssen eine faire und vor allem menschliche Lösung finden, damit Qamar hierbleiben darf!“