Qamar droht weiterhin Abschiebung: Rechtsanwalt spricht von Alibianhörung

Über sechs Stunden zog sich die Anhörung von Qamar durch das BFA in Wien. Die Vernehmung sei unsäglich gewesen, betont Anwalt Stefan Harg. Von einem fairen Prozess sei man weit entfernt gewesen.

Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom Mittwoch ging es für Qamar nicht in die Freiheit, sondern nach Wien. Die vom Gericht aufgetragene persönliche Einvernahme wurde vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) noch in der Nacht auf den Donnerstagvormittag um 8 Uhr festgelegt – mit der Hoffnung, dass es kein Rechtsvertreter rechtzeitig nach Wien schaffe, vermutet Qamars Rechtsanwalt Stefan Harg.

Anwalt: Rechte verweigert

Hinzu komme, dass man grundsätzliche Rechte verweigert habe. So wäre in der ganztägigen Einvernahme keine Akteneinsicht möglich gewesen. Fragestellungen vonseiten Hargs hätte man ebenfalls verweigert, wenn dieser vorgetragenen Angaben des BFA auf deren Richtigkeit anzweifelte. “Gegen halb zwei legte man mir einen 158 Seiten starken Bericht zur Situation in Afghanistan vor, von Maschine geschrieben. Zu diesem sollte ich gleichzeitig eine Stellungnahme abgeben, ohne den Inhalt zu kennen”, kritisiert Harg die Vorgehensweise der Beamten.