Vorarlberg/Lustenau: Gericht stoppt Abschiebung von Qamar

Die Entscheidung über die Verweigerung eines humanitären Aufenthaltstitels für den zuletzt in Lustenau tätigen Lehrling Qamar Abbas und seine geplante Abschiebung nach Pakistan wurde vom Bundesverwaltungsgericht als grob rechtswidrig aufgehoben.

Am Samstag sollte der zuletzt in Lustenau tätig gewesene Lehrling Qamar Abbas nach Pakistan abgeschoben werden. Nun kann er vorerst aufatmen: Durch den am Mittwoch zugestellten Beschluss ist das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl gezwungen, Qamar Abbas im Zuge einer Einvernahme persönlich anzuhören.