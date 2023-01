Protestaktion von Extinction Rebellion beim Gildenball in Bregenz

Am Freitagabend startete die Regionalgruppe von Extinction Rebellion eine Protestaktion in Bregenz. VOL.AT berichtete live.

In einer Aussendung am Abend berichtete Extinction Rebellion von ihrem Einsatz.

"Am Freitagabend haben rund zehn Personen von Extinction Rebellion den Start des Gildenballs im Festspielhaus Bregenz gestört. Frei nach dem Motto "Blockiert die Reichen und Mächtigen" haben sich mehrere Aktivist:innen an der Glasfassade des Festspielhauses angeklebt und den Zutritt zum Festspielhaus über den Haupteingang erschwert.

Nachdem Menschen der Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion bereits im Dezember die Landtagssitzung im Landhaus gestört und eine Absage der Tunnelspinne gefordert haben, weitete sich der Protest zum Festspielhaus aus. Die Aktivist:innen störten am Freitagabend Politiker:innen und andere, wohlhabende und mächtige Vorarlberger:innen beim Betreten des Festspielhauses, wo der Gildenball stattfand, und forderten den Stopp der S18."