Klimaaktivistin Mina Hagen-Canaval im VOL.AT-Livetalk

Berechtigter Protest oder illegaler Klimaterrorismus? Stellen Sie Ihre Fragen beim Live-Talk direkt an Mina Hagen-Canaval (Extinction Rebellion Vorarlberg), am Dienstag, 24. Jänner, 12.30 Uhr!

Spätestens mit den lautstarken Protestformulierungen während einer Landtagssitzung und der anschließenden "Entfernung" der Klimaschützer aus dem Landhaus durch Vertreter der Exekutive, weiß ganz Vorarlberg Bescheid über die Agenda von Extinction Rebellion und der letzten Generation. Mit Marina Hagen-Canaval gastiert am Dienstag (12.30 Uhr, live auf VOL.AT) eine Vertreterin der Klimaprotest-Bewegung im Talk. Die gebürtige Lustenauerin war u.a. in der vergangenen Woche in Wien und wurde auch wegen ihrer Aktionen auf den Straßen der Bundeshauptstadt festgenommen.