Landhaus-Eklat: Aktivistin will gegen Beamte vorgehen

"Die Reaktion des Beamten ist völlig unverhältnismäßig. Ich halte eine Rede und er geht hin, zerrt mich an den Haaren und wirft mich gewaltsam zu Boden. Ich war so schockiert und perplex – das ist mir das letzte Mal in der dritten Klasse Volksschule passiert", zeigt sich Hagen-Canaval brüskiert.