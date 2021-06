Prof. Yen: "In Vorarlberg ist Versorgung nicht gedeckt"

Prof. Dr. Kathrin Yen, Ärztliche Direktorin der Rechtsmedizin Universität Heidelberg, war am Dienstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE" und sprach mit Pascal Pletsch über häusliche Gewalt und das Problem der Spurensicherung.

Österreich ist das einzige EU-Land, in dem mehr Frauen als Männer ermordet werden. Auch die häusliche Gewalt hat zugenommen. Den Opfern fehlt oft der Mut zu den ausgewiesenen Hilfsvereinen (z.B. ifs Gewaltschutzstelle) zu gehen oder sich in ein Frauenhaus zu retten. Prof. Dr. Kathrin Yen ist Rechtsmedizinerin und Gründerin der ersten Gewaltambulanz in Graz. Pascal Pletsch sprach in "Vorarlberg LIVE" mit ihr über das Problem der Spurensicherung und der Angst vor dem eigenen Partner.