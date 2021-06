KlimaVOR! und Gewaltprävention

Christof Drexel, Obmann des Vereins KlimaVOR! und Prof. Dr. Kathrin Yen, Ärztliche Direktorin der Rechts- und Verkehrsmedizin der Universität Heidelberg heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Die Vorarlberger:innen verursachen 8,6 Tonnen CO 2 pro Person und Jahr. Der Verein KlimaVOR! hat diese Zahlen ermittelt und stellt damit die Ergebnisse aus dem Energiebericht des Landes an den Pranger, denn hier fällt der tatsächliche Treibhausgasausstoß mehr als die Hälfte geringer aus. Welche Maßnahmen das Land ergreifen muss, um das europaweite Ziel der Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen, erklärt Christof Drexel, Obmann des Vereins KlimaVOR! heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Österreich ist das einzige EU-Land, in dem mehr Frauen als Männer ermordet werden. Auch die häusliche Gewalt hat zugenommen. Den Opfern fehlt oft der Mut zu den ausgewiesenen Hilfsvereinen (z.B. ifs Gewaltschutzstelle) zu gehen oder sich in ein Frauenhaus zu retten. Prof. Dr. Kathrin Yen ist Rechtsmedizinerin und Gründerin der ersten Gewaltambulanz in Graz. Pascal Pletsch redet heute in "Vorarlberg LIVE" mit ihr über das Problem der Spurensicherung und der Angst vor dem eigenen Partner.