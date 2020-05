Häusliche Gewalt hat zugenommen

Während sich die Gesamtkriminalität in Österreich seit dem Coronavirus-Lockdown fast halbiert hat, nimmt die häusliche Gewalt zu. Im April ist es in Vorarlberg zu einer Verdoppelung der Wegweisungen wegen häuslicher Gewalt gekommen.

Häusliche Gewalt zieht sich durch alle gesellschaftlichen Schichten und die Situation hat sich in der Coronavirus-Krise noch verschärft.

Frauen machen 90 Prozent der Gewaltopfer aus, zehn Prozent sind männlich. Die Wegweisungen wegen häuslicher Gewalt haben sich laut ifs Gewaltschutzstelle im Monat April verdoppelt. Zum einen führen Stress, Angst, Nöte und Sorgen in der Lockdown-Zeit zu einem Anstieg, zum anderen die soziale Isolation.

Plätze in Frauenhäusern verdoppelt

Um für den bereits erwarteten Anstieg gewappnet zu sein, wurden die Plätze in den Vorarlberger Frauenhäusern verdoppelt, so Ulrike Furtenbach, Leiterin der Gewaltschutzstelle des ifs, im Interview mit Vorarlberg heute. Es habe jede Frau in Vorarlberg die Möglichkeit, Schutz und Zuflucht im Frauenhaus zu finden. Da für die Beraterinnen die Schweigepflicht gilt, werde auch nicht jeder Fall automatisch zur Anzeige gebracht. Viele der Opfer wollen kein Gerichtsverfahren, erklärt Furtenbach - oft sei der Wunsch nur, dass der Täter Verantwortung für sein Handeln übernehme und sich entschuldige.