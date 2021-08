Präsenzunterricht als wichtigster Punkt - Impfung spielt große Rolle

Bildungsdirektorin Evelyn Marte-Stefani war am Donnerstag bei "Vorarlberg LIVE" und sprach über Pädagogen-Proteste und Corona-Regeln für den Schulstart.

Am 13. September starten Vorarlbergs Schulen mit dem bereits vorgestellten 4-Punkte-Plan in das neue Schuljahr. Der Plan für einen sicheren Schulstart führt bei einigen Pädagogen zu Kritik und Protesten gegen einen "Test- und Impfzwang". Wie die Bildungsdirektorin Marte-Stefani auf diesen Widerstand reagieren will, erklärte sie am Donnerstag bei "Vorarlberg LIVE".