Koalitionsreibereien und Sicherer Urlaub mit 3-G

Daniel Zadra, Klubobmann der Grünen Vorarlberg und Johannes Pfefferkorn, Hotelier von Die Krone von Lech heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

"In den wirklich essenziellen Fragen einer politischen Einigung zweier Parteien muss man wissen, was man tut, und da habe ich den Eindruck, das weiß man nicht immer ganz", so Landeshauptmann Markus Wallner am Montag in "Vorarlberg LIVE" über den grünen Koalitionspartner. Thema war die erneute Prüfung des S18-Projekts. Wie sehen die Grünen ihre Zusammenarbeit mit der ÖVP im Land? Dazu ist Daniel Zadra, Klubobmann der Vorarlberger Grünen heute zu Gast in "Vorarlberg LIVE".