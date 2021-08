Nur noch Geimpfte im Hotel? Das sagen Ländle-Touristiker

Ein bayerischer Hotelier will nur noch geimpfte Gäste. In Vorarlbergs Tourismus-Szene sieht man den Vorstoß derzeit noch als falschen Weg.

Wolf ist nicht allein: auch der Reiseanbieter Alltours will in seinen Hotels auf Mallorca, den Kanaren und in Griechenland nur noch Geimpfte als Gäste. Und auch der Obmann der Kärntner Hoteliers ist dafür.

Verschärfungen "nicht erforderlich"

In Vorarlberg gibt es dazu unterschiedlichste Meinungen, wie Hannes Jochum, Geschäftsführer der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft, erklärt. Man müsse sich an die 3-G-Regel halten. Damit kämen die meisten Hoteliers sehr gut klar. Es könne gut sein, dass es auch in Vorarlberg Hoteliers gebe, die ähnlich denken wie Wolf. "Das soll so sein, kann so sein", meint Jochum. "Sicherheit hat beim Urlaub in Vorarlberg oberste Priorität, sowohl für Gäste als auch für Gastgeber", so Vorarlberg Tourismus auf VOL.AT-Anfrage. Die Erfahrungen der vergangenen Wochen und Monate als Modellregion hätten die Wirksamkeit der Maßnahmen bestätigt. Dazu gehören insbesondere die 3-G-Regel sowie regelmäßige, kostenlose Tests. "Individuelle Verschärfungen auf Betriebsebene sind aus unserer Sicht nicht erforderlich", so die offizielle Stellungnahme.