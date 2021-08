Wallner: Grüne außerhalb des Koalitonsabkommens

Landeshauptmann Markus Wallner ortet beim Thema S18 eine klare "Methode der Verhinderung" seitens der Grünen. Die S18 nun doch nicht machen zu wollen, widerspreche zudem dem Koalitionsabkommen.

"Die Haltung, die jetzt eingenommen wird, hat mit dem, was wir vereinbart haben, praktisch nichts zu tun", kritisiert Landeshauptmann Wallner das Verhalten der Grünen rund um die S18 und sieht den Regierungspartner momentan klar außerhalb des Koalitionsabkommens.

Wallner über Verhältnis zu Grünen

An sich sei man in einer vernünftigen Partnerschaft, die dem Land auch gut tue, zeigt sich Wallner nach wie vor von der Koalition zwischen ÖVP und Grünen überzeugt. Allerdings dürfe man so ein Verhältnis auch nicht überstrapazieren.