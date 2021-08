"140 Vorarlberger Pädagogen gegen Zwangs-Impfung an Schulen"

FSG-Personalvertreter Willi Witzemann wird die Anliegen seiner Kollegen morgen beim Feldkircher Schulgipfel vertreten, möchte aber keine Empfehlung oder Weisung abgegeben wie er gegenüber VOL.AT sagt.

Verbote und Zwang?

Als Personalvertreter stehe er den vom Bundesminister angekündigten Maßnahmen ebenfalls kritisch gegenüber, seiner Meinung nach würde aktuell zu wenig über Bildung und viel zu viel über Sicherheit an den Schulen gesprochen. Außerdem würde die Diskussion über Verbote und Zwang nur zu einer weiteren Spaltung in der ohnehin heiß geführten Debatte führen. Teilen kann er die gesundheitlichen Bedenken mancher Pädagogen bezüglich des verpflichtenden PCR-Tests mittels Hals- und Nasenabstrichs, obgleich er persönlich keine Zweifel oder Risiken an besagter Methode hege: "Trotzdem werde ich beim Schulgipfel das Anliegen meiner Kollegen vortragen, die sich für einen PCR-Gurgeltest wie z.B. in Wien starkmachen."