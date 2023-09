ORF-Gebühren-Knaller: Das musst du jetzt wissen

Die neue Haushaltsabgabe für den ORF wird im Voraus fällig. Und wer bis jetzt nicht bezahlt hat, muss sich selbst bei der GIS einschreiben!

Hauptwohnsitz-Regel ab 1. Jänner

Ab dem 1. Jänner 2024 wird das ORF-Beitrags Service für den ORF-Beitrag zuständig sein und löst damit die GIS Gebühren Info Service GmbH ab. Die entscheidende Neuerung: Die Gebühren sind nicht mehr an den Besitz eines Radios oder Fernsehgeräts gekoppelt, sondern an die Hauptwohnsitz-Adresse.

"Streaming-Lücke" geschlossen

Gebühr wurde reduziert

Der monatliche Beitrag wurde von 22,45 Euro auf 15,30 Euro reduziert, allerdings kann in bestimmten Bundesländern eine zusätzliche Landesabgabe anfallen. In Vorarlberg ist das nicht der Fall, der ORF-Beitrag beträgt also monatlich 15,30 Euro. Bisher nicht registrierte Hauptwohnsitze müssen sich nun anmelden.