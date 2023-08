Bis zu 245 Euro! So muss man die ORF-Jahresgebühr nicht auf einen Schlag bezahlen!

Neue Regelungen für die "ORF-Gebühr" ab 2024 und was man tun kann, damit man die volle Summe von bis zu 245 Euro nicht auf einen Schlag bezahlen muss.

Ab 2024 müssen Österreichs Haushalte und Unternehmen einen jährlichen "ORF-Gebühr" entrichten, der unabhängig von Empfang und Gerätetyp erhoben wird, die sogenannte Haushaltsabgabe kommt. Die jährliche Rechnung wird im Januar verschickt und beträgt mindestens 183,60 Euro, in Kärnten sogar 244,80 Euro, weil noch Landesgebühren fällig werden. Vorarlberg verzichtet auf die Einhebung dieser Gebühr. Die Zahlung muss innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Zahlungsaufforderung erfolgen, also auf einen Schlag, wie zuerst der "Standard" am Freitag berichtete.