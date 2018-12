Oktober 2018: Die meistgelesenen Vorarlberg-Artikel auf VOL.AT

Das Thema Asyl erregte im Oktober große Aufmerksamkeit bei den VOL.AT-Lesern. Im Speziellen bewegten der Fall Qamar sowie die Protestkundgebungen in Feldkirch. Daneben stießen die Messerattacke in einem ÖBB-Zug in Vorarlberg und die erste Schneeprognose in diesem Winter auf reges Interesse.

10. Bundespräsident fordert Fall Qamar zu prüfen – 21.987 Aufrufe Während der in Lustenau tätige 26-jährige Lehrling Qamar in Abschiebehaft war, holte sich ÖGB-Landesvorsitzender Norbert Loacker Unterstützung in der Hofburg. Mehr lesen…

Van der Bellen bittet das Innenministerium um eine erneute Prüfung. ©APA

9. Exklusiv: Video der Festnahmen in Dornbirn aufgetaucht – 23.396 Aufrufe Wüste Szenen spielten sich Ende September in der Dornbirner Innenstadt ab, mehrere Polizeistreifen wurden zusammengezogen. Der Einsatz endete mit drei Festnahmen. Anfang Oktober wurde VOL.AT ein Video der Ereignisse zugespielt. Mehr lesen…

8. Vorarlberger bei “Verstehen Sie Spaß?” reingelegt – 23.670 Aufrufe Bei der beliebten ARD-Sendung “Verstehen Sie Spaß?” wurde im Oktober auch ein Vorarlberger reingelegt. Mehr lesen…

7. Zwei Pensionisten von Hunden angefallen und schwer verletzt – 23.760 Aufrufe Von mehreren Hunden wurden zwei Pensionisten in Höchst attackiert und schwer am Kopf und im Gesicht verletzt. Mehr lesen…

Das Ehepaar wurde schwer verletzt./Symbolbild ©Wikipedia/Vorarlberg von oben Screenshot

6. Kletterer (29) stürzt an der Zimba 400 Meter tief – 24.414 Aufrufe Bei einem Bergunfall an der Zimba kam am Sonntag ein 29-jähriger Deutscher ums Leben. Er und sein 24-jähriger Begleiter hatten sich kurz zuvor entschieden, den Gipfelversuch abzubrechen. Mehr lesen…

©C.m.b, CC BY-SA 3.0, Link

5. Krone aberkannt: Vorarlbergerin Izabela neue “Miss Austria” – 29.045 Aufrufe Erstmals in der 90-jährigen Geschichte des Bewerbs ist einer “Miss Austria” der Titel aberkannt worden. Mehr lesen…

©VOL.AT/Zellhofer

4. Qamar ist abgeschoben: Loacker nennt Verfahren “Sauerei” – 31.367 Aufrufe Qamar Abbas wurde Ende Oktober abgeschoben. Vorarlbergs ÖGB-Chef Loacker vermutete “Weisungen von oben”. Mehr lesen…

Qamar Abbas ist abgeschoben worden. Vorarlbergs ÖGB-Chef Loacker vermutet "Weisungen von oben". ©Gemeinde Lustenau/ÖGB

3. Demonstration in Feldkirch gegen “Grausamkeiten des Asylsystems” – 31.397 Aufrufe Ende Oktober kam es in Feldkirch zu einer zweiten Protestkundgebung. Mehr lesen…

©VOL.AT/Rauch

2. Nächste Woche kommt der Schnee – 41.300 Aufrufe Ein kräftiges Hoch platzierte sich Mitte Oktober bei den Britischen Inseln, ihm gegenüber standen Tiefs über Osteuropa. Mehr lesen…

©Steurer

1. Messer-Attacke in ÖBB-Zug in Vorarlberg – 43.222 Aufrufe Ein 18-Jähriger attackierte in einem Zug in Feldkirch Fahrgäste und verletzte sie mit einem Klappmesser. Mehr lesen…

©VOL.AT/Rauch