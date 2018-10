Vorarlberger bei "Verstehen Sie Spaß?" reingelegt

Bei der beliebten ARD-Sendung "Verstehen Sie Spaß?" wurde am Samstag auch ein Vorarlberger reingelegt.

Der Vorarlberger Sicherheitsmann Christoph wurde am Samstag bei der Fernseh-Sendung “Verstehen Sie Spaß?” ordentlich aufs Korn genommen. Christoph sollte für einen Imagefilm, der in Vorarlberg gedreht wurde und für den japanischen Markt produziert wird, für Ordnung und Sicherheit sorgen. Nichts einfacher als das, dachte sich der Vorarlberger. Doch es kam alles anders als geplant und Christoph sorgte für ordentlich Unmut bei der japanischen Kaiserfamilie….

Das mit der Ruhe klappt dann leider alles nicht so, wie es soll – so ein Zufall. Da muss man sich zur Buße vor dem hochwohlgeborenen Gast mal die Füße waschen… #vsspass #prank #ARD #daserste #live pic.twitter.com/HrqMebezFt

Nicht nur vor der Kamera als Dr. Gruber und Dr. Kahnweiler, auch im wahren Leben sind Hans Sigl und Mark Keller beste Freunde. Eigentlich, so dachte Keller – bis zu einem gemeinsamen Auftritt bei „Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“. Hier muss er entsetzt feststellen, dass er sich all die Jahre getäuscht hat. Nicht nur, dass die Stimmung zwischen den beiden bereits vor dem Auftritt kippt, sein Freund Hans zieht vor laufender Kamera ungeniert über ihn her. Als Sigl im Studio plötzlich auch noch einen Wutanfall bekommt und am Ende in Tränen ausbricht, ist Mark Keller einfach nur noch sprachlos. Ob er dem Bergdoktor, den er selbst schon bei „Verstehen Sie Spaß?“ reingelegt hat, seine gemeine Rache inzwischen verziehen hat?