Demonstration in Feldkirch gegen "Grausamkeiten des Asylsystems"

Am Dienstag soll es in Feldkirch, ab 15 Uhr, zu einer zweiten Protestkundgebung kommen.

Nach einer spontanen Protestkundgebung am Montagabend vor dem Landhaus in Bregenz und im Büro von LR Christian Gantner, ist für Dienstag eine zweite Demonstration in Feldkirch geplant. Dazu ruft die gemeinnützige Vorarlberger Organisation “Vindex – Schutz und Asyl” in den Sozialen Netzwerken auf. Weiter heißt es: “Wir nehmen die Grausamkeiten des Asylsystems nicht länger hin!” Die Protestkundgebung soll um 15 Uhr vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl in Feldkirch (Reichsstraße 175, beim Bahnhof) stattfinden.