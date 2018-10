Vorarlberg/Höchst: Zwei Pensionisten von Kampfhunden angefallen und schwer verletzt

Höchst - Von mehreren Kampfhunden wurden zwei Pensionisten am Montagnachmittag in Höchst attackiert und schwer am Kopf und im Gesicht verletzt.

Ein 79-jähriger Pensionist hielt sich in seinem eingezäunten Garten auf und führte diverse Arbeiten durch. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich dort auch freilaufend die etwa zwei Jahre alten Hunde seines 53-jährigen Sohnes. Gegen 14:10 Uhr wollte die 77-jährige Frau des Pensionisten zu ihrem Mann, kam im Garten zu Sturz und wurde von beiden Hunden attackiert. Als der 79-jährige seiner Frau zu Hilfe kam, wurde auch dieser von den Hunden angegriffen. Die Eheleute erlitten dabei schwere Bissverletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich. Das Ehepaar konnte schließlich ins Haus flüchten.

Meldepflichtige Kampfhunde Der Pensionist verständigte daraufhin telefonisch seinen Sohn. Dieser begab sich sogleich zum Ort des Geschehens und rief in weiterer Folge die Rettung. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die schwer verletzte Frau mit der Rettung ins LKH Feldkirch gebracht. Ihr Ehegatte wurde erst ins LKH Bregenz eingeliefert und anschließend ins LKH Feldkirch überstellt. Bei den Hunden handelt es sich um „American Bulldogs“. Die Rasse zählt zu den Kampfhunden, die meldepflichtig sind. Die Ermittlungen der Polizei gegen den Hundehalter wegen Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung sind im Gange. Die Hunde waren bei der Gemeinde gemeldet.