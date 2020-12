ÖVP attackiert Ritsch: "Teuerster Bürgermeister aller Zeiten"

Der Streit zwischen SPÖ-Bürgermeister Ritsch und der Bregenzer Volkspartei ebbt nicht ab.

Der Anfang November als Stadtchef angelobte Ritsch will sich vom etablierten Stadtamtsdirektor Klaus Feurstein trennen und ihn durch seinen Parteifreund Reinhold Einwallner ersetzen.

"Teuerster Bürgermeister aller Zeiten"

Die Bregenzer ÖVP legt nun nach um bezeichnet Ritsch als "teuersten Bregenzer Bürgermeister aller Zeiten". Die Kritik richtet sich dabei vor allem an die Personalpolitik, die dem Steuerzahler laut ÖVP einiges Kosten wird. Auch die Schaffung neuer bürokratischer Strukturen sieht die Volkspartei als Kostentreiber. Die Kritik richtet sich dabei auch an die Grünen und die FPÖ, die Ritschs Pläne "blind unterstützen", heißt es in der Aussendung.