Dienst-BMW von Markus Linhart wird verkauft

Die Stadt Bregenz verkauft den Dienstwagen des im September abgwählten Bregenzer Langzeit-Bürgermeisters Markus Linhart - einen fast neuen 5er BMW.

Fast wie neu

Es gibt ein Mindestgebot

Verbindliche Gebote sind persönlich und schriftlich in verschlossenen Kuverts mit dem gut sichtbaren Vermerk "Ange­bot für Dienstfahrzeug Bürgermeister" abzugeben, und zwar bis spätestens Montag, 14. Dezember, 12 Uhr, im Amt der Landeshauptstadt Bregenz, Fi­nanzverwaltung, z. H. MMag. Manuel Felizeter, Rathausstraße 4 in Bregenz. Auch E-Mail-Angebote an manuel.felizeter(at)bregenz.at sind möglich.