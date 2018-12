November 2018: Die fünf beliebtesten Videos auf VOL.AT

Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu. Nach zwölf ereignisreichen Monaten hat sich so einiges an Bildmaterial angesammelt. Hier finden Sie die fünf beliebtesten Videos im November 2018 auf VOL.AT.

1. Abschiebungen: Kurz stellt sich kritischen Bürgern (111.353 Aufrufe)

Ein Schwall an Empörung ist Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im November bei einer Diskussionsveranstaltung in Bregenz entgegengeschlagen. Angesichts zweier umstrittener Abschiebungsfälle in Vorarlberg verlangten mehrere Bürger Antworten von Kurz zum Thema Asyl.