Vorarlberg: Zum Fürchten - Krampusse zogen durch Bregenz

Bregenz - Am Samstag Abend waren in Bregenz zum bereits siebten Mal die Krampusse von den "Breagazer Bodaseetüfl" los.

Am Samstag um 19.00 Uhr veranstalteten die “Breagazer Bodaseetüfl” in der Innenstadt von Bregenz von der Kaiserstraße, über die Bahnhofsstraße bis hin zum Sparkassenplatz in der Inselstraße ihren bereits 7. Krampuslauf. Der Lauf ist bereits eine Tradition in Bregenz, die Jahr für Jahr von zahlreichen Schaulustigen besucht wird.