"Will mit keinem Asylrichter tauschen" - Kurz im VOL.AT-Livetalk

Donnerstag Nachmittag war Bundeskanzler Sebastian Kurz bei VOL.AT im Livetalk zu Gast. Themen waren der Tumult beim Bürgerdialog im Landhaus, Asyl- und Arbeitszeitgesetz sowie der 12-Stunden-Tag.

Der Kurz-Talk zum Nachsehen

Bundeskanzler Sebastian Kurz eröffnet am Donnerstag die Konferenz “Subsidiarität als Bauprinzip der Europäischen Union”. Ein Schwall an Empörung ist Kurz bereits am Vormittag bei einer Diskussionsveranstaltung in Bregenzer Landhaus entgegengeschlagen. Empörte Bürger forderten von Kurz einen Dialog zum Thema Asylrecht, dem sich der Kanzler auch stellte. Erst mit einiger Verspätung konnte Kurz zu seinem nächsten Termin.