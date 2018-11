Vorarlberg: Starke Regionen als Schrittmacher der Europäischen Integration

Bundeskanzler Sebastian Kurz und Landeshauptmann Markus Wallner eröffneten die Subsidiaritätskonferenz in Bregenz.

Landeshauptmann Wallner erwartet sich von der Konferenz in Bregenz einen Impuls für eine verstärkte Mitsprache der Regionen und eine weitere Festigung regionaler Zusammenarbeit – „das Prinzip der Subsidiarität, das ja jetzt schon vertraglich verankert ist, soll mit mehr Leben erfüllt werden“, so der Landeshauptmann.

Vertrauen zurückgewinnen

„Die Zukunft der EU liegt in einem starken Europa der Regionen. Und diese wiederum brauchen Spielräume.“ Damit so Wallner weiter, soll auch das Vertrauen in die EU und ihre Institutionen wiedergewonnen werden: „Die Bürgerinnen und Bürger müssen die positiven Auswirkungen in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld spüren“.