Feuerwehreinsatz in Götzis: Augenzeugen holen Familie aus Gebäude

In der Nacht auf Allerheiligen kam es im Römerweg in Götzis zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Verletzt wurde bei dem Gebäudebrand niemand.

Am Donnerstagmorgen gegen 4:15 wurde die Feuerwehr Götzis zu einem Brand eines an das Wohngebäude angrenzenden Gartenschuppens in den Römerweg gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der oberhalb der Garagen befindliche Schuppen in Vollbrand, die Bewohner der auf beiden Seiten angrenzenden Wohngebäude mussten sicherheitshalber evakuiert werden.