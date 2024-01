Nicht genügend in Mathe: Schülerin zieht vor Gericht

Eine Schülerin aus Salzburg, die in Mathematik mit einem "Nicht genügend" bewertet wurde, hat ungewöhnliche Maßnahmen ergriffen und sich an das Gericht gewandt.

Wiederholte Misserfolge in Mathematik

Die betroffene Schülerin der Klasse 4C einer Pflichtschule im Bundesland Salzburg hatte im Schuljahr 2022/23 in Mathematik eine ungenügende Leistung erbracht. Nachdem sie auch bei der Wiederholungsprüfung im September durchfiel, stand sie vor der Notwendigkeit, die achte Schulstufe zu wiederholen. Eine Aufstiegsklausel kam nicht in Frage, da sie bereits im vorherigen Schuljahr in Mathematik Schwierigkeiten hatte.