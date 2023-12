Schulnoten ja oder nein? Das sagt der Neurowissenschaftler

Seit Jahren scheiden sich die Geister bei dem Thema Notenzwang.

Zum Thema Notenzwang gibt es in Vorarlberg ganz unterschiedliche Meinungen. Während einige weiter am Notensystem festhalten wollen, werden Proteststimmen immer lauter. Erst im Schuljahr 2019/20 wurden die Schulnoten für Volksschüler wieder eingeführt. Erst im Februar machten Lehrer in Lustenau mit einer "Schau(fenster)aktion" ihrem Ärger Luft.