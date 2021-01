Nächster Stich im #impfgate: Land pocht auf Impfplan

Die Vorreihung vom Feldkircher Bürgermeister Wolfgang Matt und seiner Rankweiler Kollegin Katharina Wöß-Krall sorgt weiter für Unmut: Das Land Vorarlberg reagiert umgehend. Pikantes Detail am Rande: Die Ortsvorsteherin ist die Schwester von Landes-Impfkoordinator Sebastian Wöß.

Nach dem für den Feldkircher Bürgermeister Wolfgang Matt eher mäßig erfolgreichen Auftritt bei Armin Wolf in der ZIB2 ist man auch vonseiten des Landes bemüht, Ordnung in die Impfstraßen zu bringen. "Derartige Vorreihungen werden sicher nicht mehr vorkommen. Die Haltung des Landes ist glaskar: Der klar definierte Impfplan ist einzuhalten. Alle müssen bis zu dem Zeitpunkt warten, bis laut Stufenplan an der Reihe sind. Das gilt für die Politik genauso wie für alle anderen auch", informiert Florian Themessl-Huber von der Landespressestelle.