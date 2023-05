Nach Vorfall: So sicher fühlen sich Götzner am Bahnhof

Randale beim Bahnhof

Sie klingelten wahllos bei Häusern. Am Bahnhof Götzis zertrümmerten sie eine Glasflasche und randalierten in der Fußgängerunterführung. Ein am Bahnsteig wartender 53-jähriger Mann sprach die beiden auf ihr Verhalten an. Darauf bedrohten die Burschen den Fahrgast mit Schlägen und mit einem "Messer in den Rücken".