Schwere Körperverletzung, gefährliche Drohung im Zug in Hohenems

Zwei Jugendliche gingen betrunken auf mehrere Personen in einem Zug los.

Am Montag gegen 6.30 Uhr gingen ein 18-Jähriger und ein 17-Jähriger - beide österreichische Staatsbürger - aus Hard in offensichtlich alkoholisiertem Zustand auf der Kommingerstraße in Götzis in Richtung Bahnhof. Dabei fielen sie auf, da sie wahllos bei Häusern klingelten und ihr Handy aufladen wollten. Die Polizeistreife Götzis musste einschreiten und die aggressiven Männer ermahnen und verweisen.

Beim Bahnhof Götzis zertrümmerten sie eine Glasflasche am Boden und randalierten in der Fußgängerunterführung. Ein am Bahnsteig wartender 53-jähriger Mann sprach die beiden auf ihr Verhalten an. Darauf bedrohten die Burschen den Fahrgast mit Schlägen und mit einem "Messer in den Rücken".

Mit Fuß gegen Kopf getreten

Gegen 6.56 Uhr stieg der Mann in den Zug ein und die beiden Burschen folgten ihm. Im Zug drohten sie ihm erneut mit Schlägen. Beim Einfahren in den Bahnhof Hohenems attackierte der 18-Jährige den 53-Jährigen mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht. Der 61-jährige Lokführer versuchte die Attacken zu beenden und wollte die beiden aus dem Zug verweisen. Der gewalttätige 18-Jährige attackierte nun auch den Lokführer mit einem Faustschlag ins Gesicht. Dadurch erlitt der Lokführer eine Platzwunde an der Oberlippe. Ein 53-jähriger Passant eilte dem Lokführer zu Hilfe und wurde ebenfalls attackiert. Er konnte den Schlägen ausweichen und den gewalttätigen Angreifer festhalten. Der zweite Bursche, der bis dahin nicht gewalttägig war, nur verbal drohte, wollte den Passanten attackieren und dem 18-jährigen Angreifer zu Hilfe kommen. Der 53-jährige, blutüberströmte Fahrgast konnten den zweiten Burschen aber abhalten, auf den Boden bringen und festhalten.

Der aggressive Schläger, den der Passant zwischenzeitlich los lies, weil er sich beruhigt hatte, ging auf den am Boden liegenden Fahrgast, der den zweiten Burschen fixierte, zu und trat ihm mit dem Fuß gegen den Kopf. Die eintreffende Polizei konnte die Auseinandersetzung beenden. Der Fahrgast im Zug erlitt Brüche in der Augenhöhle, mehrere Platzwunden, starke Prellungen und Abschürfungen am Kopf, besonders im Gesicht. Der Lokführer erlitt eine Platzwunde an der Oberlippe. Der Passant wurde nicht verletzt. Die beiden Angreifer wurden ebenfalls nicht verletzt. Ein Alkotest ergab beim aggressiven Schläger einen Wert von 0,89 mg/l (1,78 Promille) und bei zweiten Beteiligten einen Wert von 0,48 mg/l (0,96 Promille). Die Angreifer werden wegen schwerer Körperverletzung, wegen gefährlicher Drohung, wegen Ordnungsstörung, aggressivem Verhalten und Ehrenkränkung angezeigt werden.