Mit Sperma ihres toten Mannes: Tina Turners Schwiegertochter will Baby

Wird Musikikone Tina Turner (✝83) posthum noch einmal Oma? Ihre Schwiegertochter Afida Turner (46) plant auf jeden Fall, ein Baby zu bekommen - mit dem Sperma ihres toten Mannes Ronnie (✝62).

Schwere Schicksalsschläge

Afida Turner musste in den vergangenen Monaten gleich zwei schwere Verluste verkraften: Zuerst starb im Dezember vergangenen Jahres ihr geliebter Ehemann Ronnie (✝62) plötzlich an Darmkrebs. Nur knapp ein halbes Jahr später, im Mai diesen Jahres, starb auch ihre Schwiegermutter, Musik-Legende Tina Turner im stolzen Alter von 83 Jahren.

"Mein Herz ist zerstört"

In einem Interview mit dem "People"-Magazin gab sie nun tiefe Einblicke in ihr Seelenleben. "Mein Herz ist zerstört", erklärte die 46-Jährige. "Es ist eine Strafe. Morgens und abends weine und schreie ich." Aktuell lebe sie in Ägypten, weil sie es in den USA nicht mehr ausgehalten habe: "Mein Leben in Los Angeles wurde zu einem Albtraum. Deshalb bin ich von dort weggezogen. Kein Haus, keine Möbel. Nur meine Erinnerungen und Ronnies Kleidung."