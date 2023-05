Erinnerung an eine Legende: Tina Turner bei den Bregenzer Festspielen

Die Rock-Ikone liebte auch die Oper und verleihte bei der Premiere von Tosca im Jahr 2007 den Bregenzer Festspielen einen besonders glamourösen Glanz.

Musiklegende Tina Turner in Bregenz

Im Juli 2007 beehrte Tina Turner die malerischen Ufer des Bodensees, um die Premiere der Oper "Tosca" zu erleben. In Begleitung ihres deutschen Lebensgefährten, Erwin Bach, reiste die damals 67-jährige Musiklegende mit dem Schiff aus der Schweiz an. Dieser Besuch kam auf Einladung des Züricher Chirurgen Franz Rhomberg zustande, der entfernt mit dem damaligen Festspielpräsidenten Günter Rhomberg verwandt war.

Günter und Franz Rhomberg mit Tina Turner.

"Hi, it's my first time here"

Trotz einer leichten Verspätung ihrer Ankunft, aufgrund eines verspäteten Flugzeugs, erreichte Turner mit einem Schnellboot das Festspielgelände. Sie stieg mit einem lockeren "Hi, it's my first time here" aus dem Boot "Emily" aus und wurde von den Anwesenden begeistert begrüßt.

Im Jahr 2007 besuchte Tina Turner die Premiere von Tosca.

Tina Turner im Gespräch mit Direktor Franz Salzmann.

Tina Turner war von der Seebühne sehr beeindruckt

Turner zeigte sich von der Seebühne der Bregenzer Festspiele sehr beeindruckt. Bei ihrer Ankunft konnte sie nicht anders, als ein begeistertes "Oh, wonderful!" auszustoßen. Und ihre Begeisterung endete nicht bei der Bühne. Während einer anschließenden Führung durch das Festspielhaus zeigte sie sich ebenso angetan.

Tina Turner war ein großer Fan der Oper.

Premiere von "Tosca" auf der Seebühne.

Mit Humor und ihrer bekannten lebensbejahenden Art äußerte sie, dass sie "Tosca" liebe. Der Besuch von Tina Turner bleibt als ein markantes Ereignis in der Geschichte der Bregenzer Festspiele und in der Erinnerung vieler Menschen, die das Glück hatten, diese Premiere mit dem Weltstar teilen zu dürfen, verankert.



Festspiele-Direktor Franz Salzmann freute sich sehr über den Besuch von Tina Turner.

Tina mit Ehemann Erwin Bach.

Wie die VN berichteten.