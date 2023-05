"You're simply the best"

Fans und Wegbegleiter aus aller Welt trauern um die Queen of Rock'n'Roll.

Neben Ex-Präsident Barack Obama der die Musik-Legende als "einen Stern, dessen Licht niemals verblassen" werde bezeichnet, nimmt auch US-Präsident Joe Biden von einem "einzigartigen Talent" abschied und nannte die Tina Turner "simply the best".

Auch Sylvester Stallone zeigt sich zu tiefst betroffen. Unter einem Bild von ihm und der Queen of Rock'n'Roll schreibt der Schauspieler: " Ruhe in Frieden, Tina Turner... Wirklich einer der ganz Großen!"

Moderator Thomas Gottschalk mit dem Turner bei ihrem Auftritt in der ZDF-Show "Wetten, dass..?", einen Wiener Walzer tanzte würdigte die "The Best" Interpretin mit den Worten: "Sie war eine Powerfrau ... Eine der ersten und eine der letzten!"

Neben all den Stars twittert auch die NASA zum Tod der Sängerin. Unter einem All-Bild mit Milliarden von Sternen schrieben sie: „Simply the best! Musiklegende Tina Turner strahlte als die Queen of Rock’n’Roll von der Bühne in unsere Herzen. Ihre Hinterlassenschaft wird für immer als Teil der Sterne weiterleben.“