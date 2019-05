Missbrauch: Anklage gegen Jugendbetreuer

Altach/Feldkirch - Langjähriger Leiter des Altacher Jugendtreffs soll von 2000 bis 2018 sechs Buben missbraucht haben. Die Strafdrohung beträgt fünf bis 15 Jahre Haft.

Von Seff Dünser (NEUE)

Die Staatsanwaltschaft Feldkirch hat in dieser Woche am Landesgericht Feldkirch Anklage gegen den langjährigen Leiter des Altacher Jugendtreffs erhoben. In der Anklageschrift wird dem unbescholtenen 47-Jährigen vorgeworfen, er habe als Jugendbetreuer zwischen 2000 und 2018 sechs ihm anvertraute Buben sexuell missbraucht. Das bestätigte gestern auf NEUE-Anfrage Gerichtssprecher Norbert Stütler.