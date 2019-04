Jugendtreff in Altach stellte sich nach Missbrauchsvorwürfen neu auf

Der Staatsanwaltschaft liegt nun der Abschlussbericht bezüglich der Missbrauchsfälle von Altach vor. Im betroffenen Jugendtreff hat sich in den vergangenen Monaten viel verändert. Laut dem neuen Leiter Simon Hagen freue man sich über weiterhin guten Rückhalt bei Jugendlichen und Eltern.

Nach monatelangen Ermittlungen liegt der Staatsanwaltschaft nun der Bericht der Polizei vor. So sollen die Übergriffe des ehemaligen Betreuers im Jugendtreff Altach bis kurz vor der Festnahme angedauert haben. Tatorte seien sowohl in Altach wie auch ausländische Campingplätze gewesen sein. Die Vorwürfe umfassen den schweren sexuellen Missbrauch von Unmündigen, sexueller Missbrauch von Unmündigen, die pornografische Darstellung Minderjähriger und das Vergehen des Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses. Die Gemeinde wie auch den Jugendtreff trafen die Vorwürfe damals unerwartet.

Jugendarbeit stellte sich neu auf

Seit dem Sommer hat sich viel verändert. Neben einer neuen Jugendleiterin wurde auch ein weiterer neuer Mitarbeiter angestellt, die Leitung des Sozialzentrums und Jugendtreffs hat aufgrund einer Pensionierung Simon Hagen im Jänner 2019 übernommen. Im Gespräch mit VOL.AT betont er, dass man alle Zeichen auf Erneuerung und Zukunft gestellt habe. So wurde der Jugendtreff umgebaut und wird am 10. Mai unter neuem Namen offiziell wieder eröffnet. “Die von der neuen Jugendleiterin gesetzten Aktivitäten sind herausragend, derzeit arbeiten wir an einem neuen Sommerprogramm”, betont Hagen die Motivation des Teams.