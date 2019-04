Altacher Jugendtreff: Ex-Leiter soll acht Jungen missbraucht haben

Das Bekanntwerden des Missbrauchsskandals im Jugendtreff von Altach erschütterte im Juli 2018 ganz Vorarlberg. Wie nun der ORF Vorarlberg berichtet, gibt es neue Details zum Missbrauch von Minderjährigen im Jugendtreff.

Aus einem Bericht an die Staatsanwaltschaft soll laut ORF hervorgehen, dass der ehemalige Leiter insgesamt acht minderjährige Burschen im Alter von zehn bis 17 Jahren missbraucht haben soll. Die Taten sollen sowohl im Jugendtreff als auch auf ausländischen Campingplätzen geschehen sein.

Nachdem die Polizei weitere Opfer öffentlich dazu aufgerufen hatte, sich zu melden, geht sie mittlerweile von insgesamt acht missbrauchten Jungen aus. Der im Juli des vergangenen Jahres Festgenommene sitzt weiterhin in U-Haft. Laut ORF gibt seine Anwältin an, dass der Mann vollumfänglich gestanden und freiwillig weitere Taten zugegeben habe. Die Anwältin geht weiter davon aus, dass in sieben der acht Fälle Anklage erhoben wird. Vonseiten der Staatsanwaltschaft bestätigt man die Existenz des Berichts, die Ermittlungen seien jedoch noch nicht abgeschlossen. Ein Zeitpunkt, bis wann die Anklage erhoben werde, stehe noch nicht fest.