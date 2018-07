Altach: Verdacht auf sexuellen Missbrauch im Jugendtreff

Im Altacher Jugendtreff kam es scheinbar zu Fällen des sexuellen Missbrauch. Der Verdächtige ist in Untersuchungshaft, die Gemeinde tritt am Montag an die Öffentlichkeit und informiert.

“Mit großer Bestürzung müssen wir mitteilen, dass im Bereich der Leitung des Altacher Jugendtreffs der Verdacht des Verbrechens des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen aufgetreten ist”, erklärt die Gemeinde Altach auf der Webseite des Jugendtreffs. Der Umfang der Beschuldigungen sei noch nicht bekannt, der Tatverdächtige vom Dienst suspendiert und in Untersuchungshaft. Am Montagvormittag wollen Bürgermeister Gottfried Brändle und Alfred Bargetz, Geschäftsführer des Sozialzentrums, die Öffentlichkeit zum Stand der Ermittlungen informieren.

Liveticker zur Pressekonferenz

Beratungshotline des IfS Es gebe derzeit noch viele offene Fragen und die Gemeinde sehe sich in der Verantwortung und Verpflichtung, zur restlosen Aufklärung der Vorwürfe beizutragen. Für Opfer, deren Eltern und andere betroffene Jugendliche wurde auf Wunsch der Gemeinde beim Institut für Sozialdienste eine Beratungshotline eingerichtet. Das IfS ist erreichbar unter

Tel. Nr 0043 5 1755-505 von Mo – Fr von 08.00 – 17.00 Uhr

Brändle und Bargetz stellen nach den Vorwürfen auch die Zukunft des Jugendtreffs allgemein in Frage. Diese werde nun mit den Mitarbeitern, dem Replay-Team und externer professioneller Begleitung während der Sommerpause besprochen.