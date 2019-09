Messerstich in Hohenems: Mutmaßlicher Täter nicht vernehmungsfähig

Der 45-Jährige, der vergangenen Sonntag seiner Mutter ein Messer in den Rücken gerammt haben soll, ist weiterhin nicht vernehmungsfähig. Er dürfte laut ORF Vorarlberg wohl bis zur Gerichtsverhandlung im Landeskrankenhaus Rankweil bleiben.

Der Sohn des 74-jährigen Opfers soll am vergangenen Sonntag in Hohenems nach einem Streit mit seiner Mutter das Messer gezückt und zugestochen haben. Die Mutter wurde durch die Attacke schwer verletzt. Schon länger soll der Verdächtige an einer psychischen Erkrankung leiden.