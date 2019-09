Familiendrama von Hohenems: Täter litt unter psychischen Problemen

Der 45-Jährige Sohn litt schon seit längerem unter psychischen Problemen. Er sei derzeit nicht vernehmungsfähig.

Tatverdächtiger in Behandlung

Cobra-Einsatz in Hohenems

Unter noch ungeklärten Umständen kam es am Sonntag zu einem Streit zwischen dem Mann und seiner 74-jährigen Mutter. Dabei habe er dieser mit einem Küchenmesser in den Rücken gestochen und sich in sein Zimmer zurückgezogen. Gegen 14.30 Uhr wurde die am Boden liegende Frau von ihrem Lebensgefährten aufgefunden und die Einsatzkräfte alarmiert. Während der Notarzt und die Sanitäter die Verletzte in der Wohnung stabilisierten, sicherten Cobra und Streifenpolizisten den Einsatz ab. Der Beschuldigte konnte anschließend widerstandslos festgenommen werden. Die Frau wurde ins LKH eingeliefert.