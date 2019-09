Vorarlberg: Cobra-Einsatz nach Messer-Attacke in Hohenems

Am Sonntag wurde die Cobra zu einem Mehrparteienhaus in Hohenems gerufen. Der Grund dafür: Ein 45-Jähriger hat seine 75-jährige Mutter nach einem Familienstreit mit dem Messer angegriffen und schwer verletzt.

Am Sonntag in der Zeit zwischen 11.00 und 14.00 Uhr stach ein 45-jähriger Hohenemser in der gemeinsamen Wohnung in Hohenems ein Küchenmesser in den Rücken seiner 74-jährigen Mutter. Anschließend sperrte er sich in seinem Zimmer ein.