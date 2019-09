Neue Erkenntnisse zu versuchtem Mord in Hohenems

Der Verdächtige litt bereits seit längerem an einer psychischen Erkrankung.

Jener 45-jährige Mann, welcher - nach derzeitigem Ermittlungsstand - am Sonntag seine Mutter in Hohenems mit einem Messer schwer verletzt hatte, litt bereits seit längerem an einer psychischen Erkrankung. Strafrechtlich war der Mann in der Vergangenheit allerdings bislang nicht in Erscheinung getreten.