Lindau begrüßt die Entscheidung gegen die Vignette

Die Mautbefreiung der A14 von Hohenems bis Hörbranz wird nun zur Realität. Die Nachbarn aus der Schweiz und Deutschland sind nun von der Maut befreit. Jürgen Widmer, Pressesprecher der Stadt Lindau betont im Interview, dass die Mautbefreiung den Stadtteil Lindau Zech entlasten wird.

Stadtteil Zech profitiert am meisten

Der Stadtteil in Lindau zech liegt unmittelbar an der Grenze zu Hörbranz. Jürgen Widmer, Pressesprecher der Stadt Lindau, betont, dass viele Autofahrer die letzte Abfahrt nehmen würden, damit sie sich die Vignette ersparen. In Zukunft würde der Stadtteil stark entlastet werden. "Aus unserer Sicht hätte es keine bessere Lösung geben können. Ob es für Vorarlberg nur eine Verschiebung des Problems ist, kann ich nicht einschätzen", sagt Widmer.