Mautbefreiung: Freude in Bregenz - Ärger in Lustenau und Hohenems

"Retropolitisches Signal": Kurt Fischer und Dieter Egger befürchten eine zunehmende Verkehrsbelastung in ihren Gemeinden und poltern.

Während der Bregenzer Bürgermeister Markus Linhart durch die Mautbefreiung auf der Strecke von Hörbranz nach Hohenems auf eine Entlastung der verkehrsgeplagten Bregenzer Bevölkerung hofft, ist der Ärger bei seinen Amtskollegen in Hohenems und Lustenau hoch. Die geplante Mautbefreiung für die Strecke von Hörbranz nach Hohenems sorgt in den betroffenen Gemeinden jedenfalls für viel Ärger und Wirbel.

Fischer: "Wir werden alle daran leiden"

Der Lustenauer Bürgermeister Kurt Fischer glaubt nicht, dass die geplante Lösung für Bregenz eine nachhaltige Entlastung bringen wird. "Das kann man in den Wind schreiben", sagt er. "Und umgekehrt werden wir alle an dem leiden, an diesem falschen retropolitischen Signal das man da setzt", poltert Fischer im ORF-Vorarlberg-Interview. "Es bedeutet, dass man für Deutschland die Schleusen öffnet. Es wird mehr Verkehr geben."

Dieter Egger: "Werden uns wehren"

Auch der Bürgermeister von Hohenems Dieter Egger kann die Mautbefreiung nicht nachvollziehen. "Hier wird buchstäblich über eine Region mit 100.000 Anwohnern drübergefahren." Die betroffen Gemeinden Lustenau und Hohenems wollen sich - gemeinsam mit Schweizer Gemeiden - jedenfalls wehren. So denkt man in der Nibelungenstadt sogar über Fahrverbote und Straßensperren nach. "In Hohenems bauen wir die jetzt die Abfahrt (von der A14, Anm. d. Red.) um, weil wir ein Sicherheitsproblem haben. Und genau an jenen Punkten will man jetzt zusätzlichen Verkehr vor die Haustüre setzen."